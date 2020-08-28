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فن

أخبار الفن | جدل حول زواج أنغام للمرة الخامسة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ووالد فنانة شابة يحاول قتلها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:15 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها وهو يحتضن زوجته الفنانة ياسمين صبري، في لقطة رومانسية بأحدث ظهور لهما. 

في مفاجأة صادمة هزت أرجاء الوسط الفني في الهند، خرجت الفنانة والراقصة الهندية الشابة تريبتى شانخدار، عن صمتها لتكشف عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام عن واقعة إرغامها على الزواج. 

نشرت آية صباغ زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وعلامات الضرب المبرح على وجهها، لتكشف مستجدات واقعة إعتداء زوجها عليها. 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة، ظهرت فيها الفنانة دينا الشربيني، بأحد الأعمال الفنية التي شاركت فيها في عام 2013، وقبل سنوات من زواجها بالهضبة عمرو دياب. 

تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أنغام، مع أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

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