أخبار الفن | جدل حول زواج أنغام للمرة الخامسة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ووالد فنانة شابة يحاول قتلها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها وهو يحتضن زوجته الفنانة ياسمين صبري، في لقطة رومانسية بأحدث ظهور لهما.

