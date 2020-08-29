تفاصيل مشروعات الطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه جارى تنفيذ طريق خدمة على جانبي طريق الواحات بطول 30 كم وعرض 15 مترا.





وأوضح رئيس الجهاز لـــ"صدى البلد"، أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لكوبرى رقم ( ٢ ) واستكمال أعمال تطوير طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

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كما يتم تنفيذ كبارى الدوران على طريق الواحات، وجارى الانتهاء من تنفيذ أعمال منطقة تقاطع كوبرى رقم ( ٢ )لإلغاء التقاطعات بصينية الواحات، هذا ويتكون تقاطع كوبري رقم( ٢ ) من كوبريين متعامدين على مستويين.





بالنسبة للكوبرى الأول فيقع على طريق دهشور الجنوبي لربط دائري أكتوبر الأوسطي مع محور روض الفرج وهو يخدم حركة السيارات الخاصة بمنطقة الجمارك المتواجدة بالمنطقة الصناعية.





أما الكوبرى العلوى : يقع على طريق الواحات لجعل طريق الواحات طريق حر بين الاتجاه (الفيوم الواحات) وذلك لتسهيل الحركة المرورية لطريق الواحات وعمل ميدان سطحي على صينية الواحات لكى يتم من خلالها عمل التفاف للخلف وحل مشكلة التقاطعات بين طريق دهشور و طريق الواحات القائم سطحيًا وجارى استكمال أعمال الإنارة و اعمال الرصف وكبارى للمشاه.





وشدد رئيس الجهاز، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنيًا على جودة الأعمال، ومتوجها بالشكر للشركات المُنفذة على استجابتهم لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري، فى الأوقات المحددة تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.