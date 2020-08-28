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فن

إنعام محمد على ترأس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى لكتاب السيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:49 م
إنعام محمد على
إنعام محمد على
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محمد نحلة
تُقام الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة والتي يحتضنها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، دورته السادسة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل  2020، وسوف تعلن نتائج المسابقة خلال فعاليات المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان .

وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى ان  لجنة التحكيم المسابقة لهذا العام تضم نخبة من المبدعين برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على ، وعضوية الفنان الكبير خالد زكي  ، والسيناريست الكبير عاطف بشاي. 

وأضاف الليثى ان المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر ، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر ، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة الى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربى ، مشيدًا بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين فى مجال كتاب السيناريو. 

ويذكر ان أسرة الكاتب الكبير ممدوح الليثى قد رصدت  جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، وتقوم لجنة التحكيم بتوزيعها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

يذكر أنه يقتصر الاشتراك على المتسابقين المصريين من الشباب الذين يكتبون لأول عمل، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبا باللغة العربية على الكمبيوتر وألا يكون قد سبق مشاركته فى أى مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.

ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.

وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين، ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى، ويشترط ألا يكون لأى عضو فى اللجنة أى علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.

وللاشتراك فى هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، وفتح باب الاشتراك، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط، ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل إعلان نتائجها النهائية.
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