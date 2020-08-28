الشربيني: إلغاء تخصيص 45 شقة بأكتوبر لتحويلها من سكني إلى تجارى.. تفاصيل

اعلن المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر سحب والغاء تخصيص عدد ٤٥ وحدة محولة من سكنى إلى تجارى بالمخالفة لقرار تخصيصها.





وأوضح الشربيني لـــ"صدى البلد"، أن الإدارات المختصة بالجهاز بقيادة المهندس محمد عصام نائب رئيس الجهاز للتنمية والمهندس يسرى طاهر المشرف على إدارة الاحياء والمهندس فريد شوقى مدير ادارة الاحياء والاستاذ هشام فاروق سرحان قائد الحملة والمهندس حسين إبراهيم رئيس جنوب الاحياء وحازم حسانين مدير إدارة الأمن بالجهاز والعقيد هشام عبد الفتاح شرطة المرافق وبالتعاون مع الجهات الأمنية قامت بشن حملة مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة.





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حيث توجهت الحملة إلى وحده مخالفة قام مالكها بهدم الحوائط الخاصة بالوحده وتركيب أبواب وعمل صبة خرسانية أمام العمارة وارضية الوحدة بغرض التحويل من سكنى إلى تجارى.





كما تم ظبط مخالفة بوحدة دور ارضى بالعمارة ٧٩ بالمجاوره التاسعة بالحى السادس وتم ايقاف الاعمال ومصادرة كافة الادوات المستخدمة، وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لسحب والغاء تخصيص الوحدة للمستفيد بها.





وكذا تمت إزالة فورية لدور مخالف بالقطعة رقم ٢٨٣ منطقة ٧١ فدان جنوب الاحياء السكنية.





وشدد المهندس شريف الشربيني، على استمرار الحملات للقضاء علي المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.





وطالب المهندس شريف الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء.





وشدد على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.