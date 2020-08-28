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رياضة

هل يعاقب الرجاء المغربي محليا وقاريا بسبب حميد أحداد؟.. خبير لوائح يجيب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:35 م
حميد أحداد
حميد أحداد
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محمد السعيد
أكد نصر عزام، المحامي الدولي، أن نادي الرجاء المغربي سيتعرض لعقوبة من الـ كاف؛ حال مشاركة حميد أحداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك حميد أحداد مع الرجاء المغربي، في مسابقة الدوري، خلال الأسابيع الأخيرة، رغم رفض الزمالك تجديد إعارته التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وقال نصر عزام، في تصريحات لـ"صدى البلد": "بالنسبة لمسابقة الدوري؛ لن يتم فرض أي عقوبة على الرجاء؛ طالما لم يتقدم أي نادٍ بشكوى ضده".

وأضاف:" في حال تقدم أحد أندية الدوري المغربي بشكوى ضد الرجاء، سيفصل الاتحاد المغربي وفقا لـ لوائحه.

واستطرد:" بالنسبة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، لن يستطيع حميد أحدد المشاركة في أي مباراة لأن عقده انتهى، وبالتالي فإن مشاركته تعنى توقيع عقوبة على الرجاء من قبل الكاف".
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