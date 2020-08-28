حبات عنب تقتل طفلة في بني سويف

لقيت طفلة في الخامسة من عمرها تقيم بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف ، اليوم الجمعة، مصرعها اختناقا نتيجة ابتلاعها حبات عنب تعلقت بالجهاز التنفسى العلوى، حيث تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "جومانا .م" 5 سنوات، مقيمة قرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.









انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وبرفقته معاونو المباحث وأفراد الشرطة إلى المستشفى ومكان الواقعة، وتبين من التحريات وأقوال أسرة الطفلة المجنى عليها، أنها تناولت بعض حبات العنب وتسببت فى عدم قدرتها على التنفس، وتم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.



