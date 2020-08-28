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حوادث

حبات عنب تقتل طفلة في بني سويف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:26 م
نقل جثث
نقل جثث
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محمد عبدالحليم
لقيت طفلة في الخامسة من عمرها تقيم بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الجمعة، مصرعها اختناقا نتيجة ابتلاعها حبات عنب تعلقت بالجهاز التنفسى العلوى، حيث تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "جومانا .م" 5 سنوات، مقيمة قرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.


انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وبرفقته معاونو المباحث وأفراد الشرطة إلى المستشفى ومكان الواقعة، وتبين من التحريات وأقوال أسرة الطفلة المجنى عليها، أنها تناولت بعض حبات العنب وتسببت فى عدم قدرتها على التنفس، وتم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وباستدعاء مفتش الصحة وفحص الطفلة، تبين أن سبب الوفاة يعود الى ابتلاعها حبات عنب وتعلقها بالجهاز التنفسى العلوى، ما أدى إلى انسداده ووفاتها اختناقا، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة الفشن التحقيق والتصريح بدفن الجثة.
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