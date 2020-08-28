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محافظات

جيم وأعمدة ومصعد| محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين..صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:40 م
محافظ بورسعيد يستجيب
محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين
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كتب محمد الغزاوى
التقت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد بعدد من أعضاء نادي الحرية للمعاقين وذلك عقب زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التفقدية للنادي ، واستمعت النائبة إلي مطالبهم وتطلعاتهم لمستقبل النادي والنشاط الرياضي. 


حرصت النائبة علي عرض المطالب علي المحافظ اللواء عادل الغضبان وذلك عقب انتهاء الزيارة مباشرة ، حيث طالبت "سعاد المصري" محافظ بورسعيد بدعم النادي بعدد من أعمدة الإنارة ومصعد كهربائي وصالة جيم لتخدم ذوي الهمم من أبطال الجمهورية أعضاء نادي الحرية. 

وعلي الفور استجاب محافظ بورسعيد لمطلب النائبة وأكد علي ان المحافظة ستقوم بإنشاء صالة جيم علي أعلي مستوي لخدمة أعضاء النادي وكذلك سيتم تخصيص الميزانية اللازمة لتوفير أعمدة إنارة ومصعد كهربائي وأجهزة تكييف.

أكدت سعاد المصري أن أعضاء نادي الحرية من ذوي الهمم استطاعوا بالجهد والتحدي للظروف أن يحققوا بطولات دولية رفعت اسم مصر عاليًا، مؤكدة أن إستكمال التطوير بما يليق بهم ويحقق تطلعاتهم حق أصيل لهم.

من جانبه أكد محافظ بورسعيد أن ملف الرياضة يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية  مؤكدًا ان محافظة بورسعيد تشهد طفرة في المنشئات الرياضية ومشيرًا الي أن ذوي الهمم من أبطال نادي الحرية للمعاقين سيكون لهم كيان يليق بهم ويحققون من خلاله طموحاتهم.

أشادت نائبة بورسعيد بسرعة إستجابة المحافظ خاصة وانها جائت عقب زيارة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي بساعات مؤكدة أن التعاون بين المسئول وممثل الشعب دائما يحقق مكتسبات كبيرة للمواطنين.

يذكر أن النائبة سعاد المصري قد رافقت الوزير خلال جولته للنادي وطلبت منه سرعة توفير الإمكانيات اللازمة لإستكمال مشروع تطوير النادي.
جيم وأعمدة ومصعد| محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين..صور
جيم وأعمدة ومصعد| محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين..صور
جيم وأعمدة ومصعد| محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين..صور
جيم وأعمدة ومصعد| محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين..صور
جيم وأعمدة ومصعد| محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب نادي الحرية للمعاقين..صور
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