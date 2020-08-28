محمد مجدي: اعتزل ما يؤذيك استغرقت 3 سنوات لتحضيرها لهذا السبب

عبر المطرب محمد مجدي عن سعادته بتخطي أغنية "اعتزل مايؤذيك حاجز الـ ٢ المليون، مشاهدة، بعد أيام من طرحها.





وكشف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأغنية استغرقت 3 سنوات للتحضير، وقال إنها أحد أغاني ألبومه الجديد المقرر طرح أغانيه سينجل خلال الفترة القادمة.





ولفت إلي أنه قام بتحضير 20 أغنية من أجل الألبوم ولكنه لم يطرح سوى 10 فقط، وعن سبب تأخير الطرح؛ قال إنه كان يمر بظروف شخصية جعلته يتأخر في طرح الأغاني كل هذه الفترة.



