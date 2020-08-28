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توك شو

ابن عاق يضرب أمه ويمنعها من الاستغاثة بمداخلة هاتفية في برنامج| فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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أسامة علي
أجبر شاب من البحيرة يبلغ من العمر 18 عاما، والدته على غلق التليفون أثناء مداخلتها مع برنامج "الدنيا بخير".


وتواصلت سيدة تدعى "غادة" من البحيرة مع برنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، لتستنجد بضيف البرنامج وتستشيره في المعاملة السيئة والحياة المأساوية التى تعيشها بسبب أولادها. 


وقالت "غادة" إنها عاشت مع زوجها 18 عامًا تزوج خلالها مرتين، وعندما ساءت حالتها النفسية طلبت منه الطلاق إلا إنه رفض.

وتابعت: ما زاد الأمر سوءا أن ابنها الكبير ذا الـ "18 عاما" يتعدى عليها بالضرب وعلى اخوته الصغار، دون سبب واضح، ولكن يمنعه والده من ذلك.

وكان الابن يسمع المداخلة وأجبر أمه على إنهائها، كما رفض التحدث مع مقدمة البرنامج الإعلامية لمياء فهمي والضيف. 
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