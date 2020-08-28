ميسي يجتمع مع إدارة برشلونة ويطلب منهم السماح برحيله





وذكرت القناة الثالثة الإسبانية بأن ميسي سيجتمع مع إدارة برشلونة عن بعد ليطلب منهم السماح برحيله عن الفريق بشكل ودي وبدون وجود نزاعات قضائية.





وأشارت القناة إلى أن مسئولي نادي برشلونة يصرون على أنه "لا بيع لـ ميسي"، وأنهم يرفضون أي اجتماع مع اللاعب أو ممثليه؛ لمناقشة مسألة رحيله.





وطلب ميسي من مسئولي نادي برشلونة السماح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، وهو ما رفضه البارسا طالبين بمبلغ الشرط الجزائي المقدر بـ 700 مليون يورو كحالة وحيدة للسماح برحيله.

أكدت تقارير تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيجتمع مع إدارة ناديه برشلونة الإسباني؛ لطلب السماح له بخروجه من الفريق.