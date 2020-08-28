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مكرم محمد أحمد: القبض على محمود عزت يحدث خلخلة داخل صفوف الإخوان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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عادل نصار
وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، التحية لرجال الشرطة بعد القبض على محمود عزت، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.

وأضاف مكرم محمد أحمد، في مداخل هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه بهذه العملية يحدث انهيار كبير في الجماعة ويتبعها انهيارات كبيرة داخلية تؤدي إلى تقويض الجماعة.

وأكد مكرم محمد أحمد، أن محمود عزت احد الأجنحة القوية لجماعة الاخوان، وله قدرة على حشد بقايا التنظيم، مشيرا إلى أن القبض عليه ضربة قوية للإخوان وتظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.

وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن القبض على محمود عزت يحدث خلخلة داخل صفوف جماعة الاخوان الفترة المقبلة.
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