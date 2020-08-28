محاضرات ثقافية وأنشطة فنية في قصر ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة في فرع ثقافة الأقصر.





وشملت الأنشطة والفعاليات، ما يلي:





- عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل الإيجابي" وتحدثت سناء محمد عن أهمية تعلم التعامل الإيجابي، بجانب محاضرة بعنوان "فن الفسيفساء" وتناول فيها الدكتور محمد ربيع مدرس بكلية الآثار بجامعة الأقصر تعريف فن الفسيفساء وشرح نموذج مبسط عنه، بالإضافة لمحاضرتين بعنوان "أهمية برنامج الاكسيل فى المعدلات الحسابية"و"عرض تقديمى على برنامج البوربوينت" وقام بالشرح محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا بالقصر.





- أقام القصر عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدموا العديد من الأغاني ومنها "عليك صلاة النبى وسلامة، القلب يعشق كل جميل"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فن الكولاج" للمدربة شيماء محمد مرجان.





- وشكَّل الكرتون طفولة البعض، خاصة جيل التسعينات، حيث حفل التلفاز حينها بمجموعة ضخمة من أفلام ومسلسلات الكرتون التي تم دبلجة العديد منها من اليابانية إلى اللغة العربية الفصحى ومن هذا القبيل أعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال فيلم تعليمي بعنوان "الفأر ميزو"، بالإضافة إلى إقامة ورشة حكى قصة بعنوان "العصفور الطماع" ألقتها نجوى جمعه.



