17 ألف نسمة عايمين على المياه.. نزلة البرقي ببني سويف تطالب بمحطة صرف صحي.. فيديو

تُعد قرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف غنية برجالها و علماءها ومشايخها ، فقيرة بمرافقها والإهتمام بها من قبل المسؤولين كونها على الحدود الجنوبية للمحافظة والتي تبعد عنها بأكثر من 60 كيلو متر جنوبا ، ومتاخمة بل ومتداخله مع حدود محافظة المنيا الشمالية.





وعلى الرغم من وجود مدارس ابتدائى واعدادى ومعهد ديني إلا أنه لا يوجد بالقرية وحدة بيطرية ولا مكتب بريد ولا سنترال ولا صرف صحي.





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"صدى البلد" ألتقي وأهالي القرية في البداية يقول الشيخ مخلوف عبدالقادر إبراهيم أحد مواطني القرية : على الرغم من العدد السكاني الكبير الذي يقارب 17 ألف نسمة وعلى الرغم من شراء الأهالي بالجهود الذاتية وشراء قطعة أرض لتخصيصها محطة رفع للصرف الصحي إلا ان القرية تعوم على بحيرة من مياه الصرف الصحي.





ويضيف الشيخ مخلوف ناشدنا المسؤولين واعضاء مجلس الشعب بمركز الفشن بالقرية الا ان تدني مستوى الخدمات هو السائد بل انعدمت الخدمات والمرافق في القرية الا قليل منها ، حيث لا يجد بالقرية صرف صحي .





ويضيف الشيخ مخلوف يعاني أهالي القرية ايضا من عدم وجود مكتب بريد ،خاصة لصرف معاشات كبار السن والموظفين المحالين للمعاش وتكافل وكرامة .حيث أن مكتب البريد يسهل صرف معاشات السيدات الارامل والمطلقات ، وصرف معاشات كبار السن ، برغم تقدم أهالي القرية بالعديد من الطلبات .

ويقول عبد النبي رسمي عبدالعزيز تعاني القرية من عدم وجود وحدة بيطرية خاصة أن القرية زراعية وبلد فلاحين فإذا مرضت ماشية فكيف نتصرف وكيف نعالجها ؟ لذا نأمل من الله ثم من المسؤولين بإنشاء وحدة بيطريىة بيها .





ويضيف أحمد محمد عبدالرحيم سواح من ابناء قرية نزلة البرقي بالإضافة الي عدم وجود صرف صحي ومكتب بريد إلا أنها تفتقر الى وجود سنترال لوجود النت خاصة وان المناهج في الوقت الحالي والقادم ستكون جميعها عبر النت والشرح أون لاين.





فهو مطلب اساسي لكل أسرة ، فليس هناك اسرة مصرية لا تستخدم خدمات الانترنت ، والذي يتيح التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك – الواتس اب ) وغيره من المواقع الأخرى ، ويجمع الاسرة عبر مواقع التواصل ، برغم المليارات من الكيلومترات ، والتي قد تحيل التلاقي الفعلي ، ناهيك عن استخدامه في مراحل تعليم الثانوية العامة ، للتعلم والامتحان من خلال (التابلت )، ونظام التعليم الجديد.







