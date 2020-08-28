تتويج طائرة الأهلي سيدات بطلا للدوري

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، رسميا، مساء اليوم، ببطولة الدوري العام؛ وذلك بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0.
وأقيمت المباراة بين الفريقين على صالة الشهداء في مقر النادي بالجزيرة، وكانت نتيجة الأشواط 25-15، و25-17، و25-14.
وقدمت سيدات الأهلي أداءً مميزًا في لقاء اليوم، تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني، ونجحن في حسم المباراة لصالحهن بثلاثة أشواط نظيفة، حيث سيطر الفريق على مجريات المباراة، بفضل الضربات القوية على الشبكة والدفاع المحكم.
ويتبقى للأهلي مباراتان فى الدوري أمام هليوبوليس والزمالك، على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية.
يذكر أن الأهلي تصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 20 مباراة، محققًا العلامة الكاملة.