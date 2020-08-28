تتويج طائرة الأهلي سيدات بطلا للدوري

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، رسميا ، مساء اليوم، ببطولة الدوري العام؛ وذلك بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0.





وأقيمت المباراة بين الفريقين على صالة الشهداء في مقر النادي بالجزيرة، وكانت نتيجة الأشواط 25-15، و25-17، و25-14.





وقدمت سيدات الأهلي أداءً مميزًا في لقاء اليوم، تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني، ونجحن في حسم المباراة لصالحهن بثلاثة أشواط نظيفة، حيث سيطر الفريق على مجريات المباراة، بفضل الضربات القوية على الشبكة والدفاع المحكم.





ويتبقى للأهلي مباراتان فى الدوري أمام هليوبوليس والزمالك، على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية.



