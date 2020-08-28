أحمد نافع يكشف حقيقة سرقة "الحب أهو" من أغنية "عمال يدق"

نفي المطرب أحمد نافع ما تردد علي شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عن اقتباس أغنيته الجديدة "الحب أهو" التي تخطيت نسبة مشاهدة حوالي ٣ ملايين ونصف علي اليوتيوب من أغنية "عمال يدق" للمطربة ساندي سواء علي مستوي اللحن أو الكلمات فكلاهما مختلف.





وأضاف: كل ما حدث هو أن هناك توارد خواطر في الفكرة في اللحن وهذا أمر طبيعي وهناك أختلاف جوهري وملحوظ في التقسيمات الغنائية في الكلمات واللحن وإذا حدث تشابه فهو نسبي وليس كليا وهذا أمر وارد وطبيعي في الأغنية فكم من الأغاني المتشابهة موجودة علي الساحة لكبار المطربين وهذا يسمى توارد خواطر ليس إلا ولا يوجد أي اقتباس أو سرقة كما أن أغنية "الحب أهو" تخطيت الملايين في خلال أسبوعين وأغنية " عمال يدق " لا تتجاوز ٥٠٠ ألف مشاهدة منذ صدورها بأربع سنوات.



