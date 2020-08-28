بلال الطراوي: مبادرة صورلي أوريجينال تكتشف جيلا من الفنانين

قال بلال الطراوي، المدير التنفيذي لشركة "صورلي" للإنتاج الفني والاستشارات الإعلامية، عن مشروع الشركة الجديد المتخصص في نشر فيديوهات أصلية "صورلي أوريجينال-Sawerly Originals"، إن الهدف من المشروع، خلق مساحة جديدة للمبدعين لتنفيذ مختلف الأفكار بطريقة احترافية.









أضاف أن المشروع يهدف لاكتشاف مواهب جديدة والعمل على دعمها، من خلال إمكانيات الشركة، منوها عن أن الفكرة جاءت لهم، عندما شعروا بأن هناك فجوة بين صناع المحتوى والجمهور.









وعن معايير اختيار النماذج المقدمة في الفيديوهات، قال إنها تقدم شيئا جديدا، على أن تتأكد الشركة من أن تنفيذ الفكرة سيكون بنفس مستوى الجودة التي يترقبها الجمهور.









أردف: "أنتجنا سلسلة فيديوهات بتحاور عشرات الشباب عن المشاكل اللي بتواجهم في المجتمع، وعملنا فيديوهات قصيرة مع الفنان أحمد الفيشاوي ورده على بعض المواضيع اللي كانت شاغلة جمهوره في الوقت ده".

https://www.facebook.com/Sawarly/videos/384049435758348





تابع: "كمان أنتجنا فيديو كليب للجوكر اسمه آية بيتكلم عن أطفال الشوارع، وأنتجنا فيديو بيتكلم عن العلاقات العاطفية، وآخر فيديو بيتكلم عن التعبير بالفن، وفي كذا فيديو في مرحلة المونتاج وسيتم عرضها قريبا إن شاء الله".

https://www.facebook.com/Sawarly/videos/647752675860389





أكد أن الفكرة سيتم تطويرها، مشيرا إلى أن إدارة الشركة مؤمنة أن المسئولية المجتمعية مهمة جدا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ورش عمل تدريبية للمواهب الواعدة، وستقدم منح إنتاجية في آخر كل ورشة؛ للمساهمة في خلق جيل جديد من الفنانين.