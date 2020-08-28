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أخبار العالم

بهاء الحريري يطالب بطرد كل من عمل مع حزب الله خارج السلطة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 م
بهاء الحريري
بهاء الحريري
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قسم الخارجي
قال بهاء الحريري نجل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري إنه عمل مع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، وكذلك قادة ​المجتمع المدني​ في لبنان، لمحاولة إيجاد رئيس وزراء وحكومة يتعاملون مع التحدي المزدوج لإنهاء الفساد ونزع سلاح حزب الله.


وقال الحريري في حوار مع صحيفة "جلوب اند ميل" الكندية، إن حزب الله قادته وكل من دعمهم على مدى السنوات الـ15 الماضية قادوا لبنان إلى الهاوية.


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وأكد أن الخريطة السياسية تغيرت في لبنان بعد انفجار ​مرفأ بيروت​، إضافة إلى حُكم الإدانة الصادر عن المحكمة الخاصة في ​لاهاي​ في قضية اغتيال والده رفيق الحريري.


وأوضح الحريري أن المجتمع المسيحي وكذلك السني ضد حزب الله، فضلا عن المجتمع المدني والمعتدلين في جميع الأديان، مؤكدا "نحن أغلبية اليوم".


وشدد على أن كل من عمل مع حزب الله  على مدى 15 عامًا منذ اغتيال والده يجب أن يكونوا خارج السلطة.


وأضاف أن رئاسة الحكومة يجب ألا تذهب إلى تكنوقراطي مجهول ويفتقر إلى الجاذبية الشعبية، متمنيا التوفيق للرئيس الفرنسي في مساعيه لتشجيع الإصلاح في لبنان.


وعن نزع سلاح حزب الله، أوضح الحريري أن هذا ليس قراره لأن إيران هي التي تتخذ القرارات، مؤكدا أن شعب لبنان اكتفى من هذا الوضع.
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