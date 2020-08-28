رئيس الأكاديمية البحرية: خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية





وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن حركة النقل فى مصر تعيش أزهى عصورها، حيث تم ربط جميع أطراف مصر ببعضها.





وتابع عبد الغفار: "نراهن على خلق فرص عمل مستدامة بمحور قناة السويس فى ظل اتجاه الدول الصناعية لتوطين صناعتها بهذه المنطقة".





وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية وهذا ما يجب ان يكون عليه فى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوليه اهتماما كبيرا.





وأوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه يتم تطوير الموانئ البحرية فى مصر، إضافة إلى توطين صناعة السفن.





وأكد إسماعيل عبد الغفار أن هناك مخططا شاملا للموانئ المصرية جار دراسته.

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمضى بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الكبرى.