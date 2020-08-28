AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ولهان لـ راشد الماجد تحقق 18.3 مليون مشاهدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:14 م
راشد الماجد
راشد الماجد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "ولهان" لـ الفنان راشد الماجد، 18 مليونا و359 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الماضى. 

وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك". 

ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك". 

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 2 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 5.4 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تقترب من 7 ملايين مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 7.5 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 8.8 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

أزمة في مالمو بالسويد على خلفية محاولة حرق القرآن الكريم

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي.. حقيقة إحالة إبراهيم نور الدين إلى التحقيق بسبب الأهلي.. التحقيق مع 4 مسئولين فى الدورى.. ميسي يحلم بالكرة الذهبية فى مانشستر سيتي

طور نفسك.. أحمد بلال يفاجئ مصطفى محمد بتصريحات جديدة بعد هدفه فى الأهلى

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

حاقد على محمد صلاح.. ساديو ماني يرحب بالانتقال لـ برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

كرمته شرطة بريطانيا.. طفل ينقذ أمه بسيارة إسعاف "لعبة"..صور