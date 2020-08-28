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رياضة

عقوبة قاسية تنتظر ليو ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يزال يصر بشدة على رحيله عن نادي برشلونة، بعدما أقدم على تصرف لا يمكن وصفه سوى بأنه أولى خطوات التمرد، في خطته التي تهدف نهاية الأمر، إلى الموافقة على بيعه، بعدما تم منعه من المغادرة مجانًا.

وكان ميسي أرسل فاكسًا إلى إدارة ناديه، منذ أيام قليلة، أخبرهم خلاله، أنه سيرحل مجانًا باستغلال البند الذي يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، لكن النادي برئاسة جوسيب بارتوميو، أبلغه أن البند انتهت صلاحيته تمامًا، في يونيو الماضي، لذا لن يتمكن اللاعب من الرحيل سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي، التي تقدر بـ700 مليون يورو.

وشدد راديو كاتالونيا منذ قليل، اليوم الجمعة، على أن ميسي قرر بصفة نهائية، الغياب عن فحوصات فيروس كورونا، التي من المنتظر أن يتم الخضوع لها في الثلاثين من شهر أغسطس الجاري، كخطوة أولى منه، للتمرد على فريقه.
 
كانت تقارير واردة من إسبانيا، ألمحت إلى أن ميسي قد يتغيب عن التدريبات الجماعية التي تعقد في الأحد القادم، وسط توقعات بتوقيع أقصى العقوبات عليه.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، ما تنص عليه اللوائح الداخلية في قانون عقوبات برشلونة، حيث أكدت أن الغياب عن فحوصات كورونا، يعني عقوبة خفيفة جدًا، ثم ترتفع حدتها بعزوفه عن الحضور إلى التدريبات الجماعية التي تقام الأحد القادم، بينما يصل الأمر إلى عقوبة شديدة جدًا، حال تغيب أكثر من يومين عن التدريبات.

العقوبات تصل بعد غيابه أكثر من يومين عن المران، إلى خصم جزء كبير من راتبه، يقدر من 10 أيام إلى شهر كامل، مع توضيح أنه يتقاضى شهريًا، راتبًا يتخطى حاجز الـ8 ملايين يورو.
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