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برلمان

حزب المؤتمر يشيد بنجاح الداخلية في القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:31 م
الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة
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أحمد أيمن
وجه حزب المؤتمر التحية والتقدير لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبجميع أجهزتها بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة بعد نجاح العيون الساهرة فى القبض على القيادى الاخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن هذا النجاح الكبير يضاف إلى الإنجازات الكبيرة للأجهزة الأمنية وسجلها الكبير فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين وتصفية الخلايا الإرهابية، معتبرا هذا النجاح بمثابة صفعة قوية على وجوه جميع القيادات الارهابية الهاربة خارج مصر وتتخذ من الدول والأنظمة الداعمة للإرهاب ملاذا لمواصلة حربها الإرهابية ضد الدولة المصرية.

وقال " صميدة " فى تصريحات له اليوم ان الارهابى محمود عزت كان من أخطر الشخصيات الارهابية التي كان لها علاقة بعمليات العنف في مصر بعد عام 2013 وهو بمثابة كنز حقيقي للمعلومات وبخاصة أن تنظيم الإخوان تورط في أحداث عنف كثيرة في الداخل المصري مؤكدا ان الوثائق والمستندات التى كانت لدى الارهابى محمود عزت ستكون لها دورها الكبير فى كشف جميع المخططات الارهابية لهذه الجماعة المارقة.

وقال الربان عمر المختار صميدة إن إلقاء القبض عليه بعد عام 2013 يدل على ذكاء ونجاح أجهزة الأمن فى تتبع هذا الارهابى حتى الوصول والقبض علي هذه الرأس المدبرة لعشرات العمليات التي حدثت في مصر اضافة الى انه المسئول الاول عن أنشطة كثيرة قام بها التنظيم داخل وخارج الحدود المصرية لأنه كان هو القائم بأعمال مرشد الإخوان وهو الرجل الأول المسئول عن إدارة هذا التنظيم الإرهابى داخل مصر وخارجها بعد إلقاء القبض على المرشد السابق للجماعة محمد بديع.
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