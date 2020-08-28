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أخبار البلد

للمصريين بالخارج.. إجراءات شحن الجثمان إلى أرض الوطن على نفقة الدولة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:18 م
شحن الجثامين
شحن الجثامين
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سعيد العربي
إذا كان لديك أحد الإخوة أو الأقارب أو الأصدقاء يقيم بالخارج، ووافته المنية، فهناك عدة إجراءات عليك اتباعها لإعادة الجثمان إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.


تبدأ الإجراءات بإحضار بلاغ الوفاة الصادر من المستشفى أو الطب الشرعي إلى القنصلية، بجانب إحضار جواز سفر المتوفى، كما أنه يجب إتمام إجراءات الإبلاغ عن حالة الوفاة على النماذج المعدة لذلك بالقنصلية، وإحضار المبلغ ما يثبت شخصيته ويسلم المبلغ خطابا من القنصلية موجها للسجل المركزي للوفيات لاستخراج شهادة الوفاة، واحضار شهادة الوفاة إلى القنصلية العامة حيث يتم التصديق عليها وإلغاء جواز سفر المتوفي.

إلى جانب ما سبق  يتم التوجه إلى إدارة الصحة الوقائية بمستشفى الصباح للحصول على تصريح بنقل الجثمان إلى المستشفى، وحجز رحلة الطيران التي سيتم تسفير الجثمان عليها بمعرفة ذوي المتوفى، وتقديم بوليصة شحن الجثمان إلى إدارة الصحة الوقائية للحصول على تصريح نقل الجثمان خارج البلاد وتحديد موعد غلق الصندوق.

وتتم إجراءات غلق النعش وإعداد المحضر اللازم بمعرفة الموظف المختص بالقنصلية، ويتم نقل النعش بسيارة إسعاف من مستشفى الصباح إلى المطار في موعد الرحلة التي تم الحجز عليها.

وتتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان إلى مصر في حالة ان يكون المتوفى معسرًا، ويستلزم ذلك إحضار شهادة الإعسار الخاصة بالمتوفى وهذا نموذج إقرار ممن يعلم علما تاما بظروف المتوفى اضغط هنا للحصول عليه.

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