بعد وعكة صحية.. خال محمد صلاح يطمئن الجمهور على صحة والد نجم مصر

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يذكر أن صلاح غالي، والد اللاعب الدولى محمد صلاح حدثت له اضطرابات فى ضغط الدم خلال الفترة القليلة الماضية، وانتقل للقاهرة في رحلة علاج حتى تماثل للشفاء وخرج.