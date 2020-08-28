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محافظات

بعد وعكة صحية.. خال محمد صلاح يطمئن الجمهور على صحة والد نجم مصر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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أحمد علي
أكد عبد العزيز البمبى خال اللاعب محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، أن والد اللاعب محمد صلاح في صحة جيدة الآن بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال في منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "يتقدم الحاج صلاح بالشكر لكل الاهل والاحباب ولكل من قام بالسؤال عنه وهو داخل المستشفى".

وتابع: "ويطمئن الجميع انه تم شفاؤه ولله الحمد ويتمتع بصحه جيده وبفضل من الله هو الان يقضي فتره نقاهه بالقاهره ولولا الظروف الحاليه لقام بمصافحه الجميع فرد فرد".


وتابع قائلا: "وشكر افراد الاسره جميعا لكل من سال علي الحاج وهو داخل المستشفي داعين المولي ان يعافي الجميع ويجمعنا علي الخير دائما".


يذكر أن صلاح غالي، والد اللاعب الدولى محمد صلاح حدثت له اضطرابات فى ضغط الدم خلال الفترة القليلة الماضية، وانتقل للقاهرة في رحلة علاج حتى تماثل للشفاء وخرج.

بعد وعكة صحية.. خال محمد صلاح يطمئن الجمهور على صحة والد نجم مصر
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