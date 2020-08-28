سلاح ومال وفوضى.. لبنان المسرح الجديد لمعركة النفوذ التركي

أعرب مسئولون لبنانيون عن مخاوفهم إزاء مساع متزايدة من جانب تركيا لمد وتعزيز نفوذها في لبنان ، ونقلت قناة "العربية" في تقرير لها الأسبوع الماضي عن مصدر في المخابرات اللبنانية أن تركيا ترسل شحنات ضخمة من الأسلحة إلى شمال لبنان.









وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الشواهد الدالة على محاولات أنقرة خلق مناطق نفوذ وتأثير لها في شمال لبنان أقوى من أن تحتاج إلى أدلة.





وأضافت الصحيفة أن تركيا كانت الطرف الأكثر استفادة من شيوع الفوضى في العالم العربي، فسوريا والعراق وليبيا ولبنان أيضًا باتوا أقرب إلى مساحات جغرافية مفتوحة لا كيانات سياسية أو دول بالمعنى التقليدي، وبالنظر إلى الوجود العسكري التركي المباشر في سوريا والعراق وليبيا، لم يكن من المستغرب أن تمد أنقرة عينيها لتتطلع إلى موطئ قدم في لبنان.





وتسعى تركيا إلى استقطاب ولاء الدوائر السنية في الشام والعراق، لا سيما تلك التي تنحدر من أصول تركية واستوطنت البلاد العربية إبان الحكم العثماني، ولبنان ليس باستثناء من هذا النموذج، وإن كانت أساليب التدخل التركي فيها لا تتبع نفس النمط المتبع في سوريا والعراق وليبيا، فعوضًا عن التدخل العسكري المباشر، تخلق أنقرة دوائر تاثيرها في لبنان ببطء عبر منظمات غير حكومية تقدم مساعدات، على غرار الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.





وفي الرابع من يوليو الماضي، ألقت السلطات اللبنانية القبض على 4 أشخاص، سوريين وتركيين، وصلوا بطائرة من تركيا إلى لبنان وبحوزتهم 4 ملايين دولار حاولوا تهريبها واستغلالها في تمويل احتجاجات شعبية ضد الحكومة اللبنانية.





وتابعت الصحيفة أن تركيا تركز على خلق نفوذ في مدينة طرابلس، والتي تُعد مركزًا حضريًا سنيًا محافظًا شمالي لبنان، ومن ثم كانت بؤرة مواتية بشكل طبيعي لخلق موطئ قدم تركي في البلد العربي الصغير، شأنها شان محافظة عكار شمالي البلاد أيضًا، والتي تسكنها أقلية تركمانية صغيرة.





وفي مقال للصحفية اللبنانية نهلا ناصر الدين، ذكرت أن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي ووزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي يتعاون مع المخابرات التركية، كما أكدت أن رجل أعمال لبناني شهير ونجل رئيس وزراء راحل يشارك في مشروعات تحت إشراف المخابرات التركية لتأسيس منظمات دينية وسياسية شعبية في أوساط الدوائر السنية بطرابلس، يمكن استخدامها لتعبئة وحشد المتظاهرين في الشوارع في الوقت المناسب.





وأضافت ناصر الدين أن مسئولين بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يقيمون صلات مباشرة مع الجماعة الإسلامية، فرع جماعة الإخوان في لبنان.





وختمت "جيروزاليم بوست" بالقول إنه من الصعب الآن الوقوف بدقة على المدى الذي وصل إليه التغلغل التركي في لبنان، لكن المعلومات والإشارات الواردة في تقارير لمؤسسات إعلامية متباينة المشارب تؤكد أن هناك أساسًا موضوعيًا للمخاوف بشأنه.