5 أسماء مرشحة لتعويض ميسي في برشلونة.. أبرزهم محمد صلاح





رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.





ميسي يملك في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له برحيله سوى بعد دفع المبلغ، لكن إلى أين سبذهب ميسي، ومن سيعوضه في برشلونة؟.





وفي هذا التقرير، نستعرض 5 بدائل لـ ميسي في برشلونة حال رحيله عن الفريق





- محمد صلاح: محمد صلاح من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ميسي في برشلونة، ببساطة لأنه أفضل جناح رقميًا في العالم بعد ليونيل ميسي.





مهمة التعاقد معه من ليفربول لن تكون سهلة لكن إذا تحصلت إدارة برشلونة على عائد مادي ضخم من وراه بيع ميسي، فبكل تأكيد فأنها ستضخه من أجل التعاقد مع صلاح.





- ساديو ماني: زميل محمد صلاح في ليفربول اسم مرشح أخر لتعويض ميسي، بحسب الصحافة الكتالونية فأنه الأقرب لذلك، فهو ليس مرتاحًا في ليفربول ويحب برشلونة.





- رياض محرز: اللاعب الجزائري لمانشستر سيتي قد يكون أبرز الأسماء المطروحة لتعويض ميسي، وتم عرض اسمه في الصحافة الإسبانية للدخول في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها إلى برشلونة، وينتقل ميسي لمانشستر سيتي.





- برناندو سيلفا: نفس الأمر بالنسبة لبرناندو، تم عرض اسمه في الصحافة الإسبانية للدخول في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها إلى برشلونة، وينتقل ميسي لمانشستر سيتي.





- جادون سانشو: جناح بروسيا دورتموند الألماني، أكد مسئولي ناديه بأنه لن يرحل عن النادي هذا الموسم مفندين الشائعات التي تحدثت عن رحيله لـ مانشستر يونايتد، لكن إذا تحصل برشلونة على مقابل مادي من بيع ميسي فمن المرجح أن يستخدمه في محاولة التعاقد مع سانشو.

أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.