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برلمان

المنازعات الضريبية الأبرز.. مجلس النواب يوافق على 20 قانونا للنهوض بالاقتصاد المصرى

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:02 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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فريدة محمد
ساهم مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس في  انجاز عدد من التشريعات الهامة في مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته ووصل عدد هذه التشريعات الى ٢٠ قانونا.

تضمت مشروعات القوانين مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة و مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 

 كما شمل  هذا المحور مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. 

بالاضافة  الي مجموعة اخرى من القوانين مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983  و مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان و مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفيمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.

تضمنت التشريعات ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وكذلك مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. 

تضمن هذا المحور مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.

بالاضافة لقوانين  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر و  مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.
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