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رياضة

وزير الرياضة يتفقد مجمع صالات السلة والطائرة بنادي الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياصة مجمع صالات كرة السلة والطائرة  المفتوحة بنادي الزمالك وكذلك صالة محمد حسن حلمي.

وأشاد صبحي بالتطورات والتجديدات والطفرة  التي تمت في صالات الزمالك والجهد الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وأطلق نادي الزمالك اسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجمع الصالات الجديدة بالنادي الأبيض، والذي يتضمن صالات الكاراتيه والجودو.

ويفتتح اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك المنشآت الجديدة بالنادي في حضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأندية ورموز المجتمع.

ويفتتح الزمالك منشآت النادي بالإضافة إلى المسجد الجديد الذي أطلق عليه مجلس الإدارة " مسجد الدكتور محمد مشالي".
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