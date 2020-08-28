وزير الرياضة يتفقد مجمع صالات السلة والطائرة بنادي الزمالك

وأشاد صبحي بالتطورات والتجديدات والطفرة التي تمت في صالات الزمالك والجهد الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وأشاد صبحي بالتطورات والتجديدات والطفرة التي تمت في صالات الزمالك والجهد الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وأطلق نادي الزمالك اسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجمع الصالات الجديدة بالنادي الأبيض، والذي يتضمن صالات الكاراتيه والجودو.





ويفتتح اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك المنشآت الجديدة بالنادي في حضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأندية ورموز المجتمع.



