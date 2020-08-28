أمين الأعلى للآثار: عودة السياحة الثقافية أول سبتمبر

أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الحركة السياحية شهدت نشاطا لا بأس به، مشيرا إلى أنه يوم 1 سبتمبر ستعود السياحة الثقافية.









وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن متحف المركبات الملكية الذي طال انتظاره منذ عام 2002 تم الانتهاء منه بتكلفة وصلت لـ 65 مليون جنيه وسيتم افتتاحه في الوقت المناسب له.







