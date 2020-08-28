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أمين الأعلى للآثار: عودة السياحة الثقافية أول سبتمبر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:42 م
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
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عادل نصار
أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الحركة السياحية شهدت نشاطا لا بأس به، مشيرا إلى أنه يوم 1 سبتمبر ستعود السياحة الثقافية.


وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن متحف المركبات الملكية الذي طال انتظاره منذ عام 2002 تم الانتهاء منه بتكلفة وصلت لـ 65 مليون جنيه وسيتم افتتاحه في الوقت المناسب له.


وتابع أمين المجلس الأعلى للآثار في سياق اخر، أن مبنى "رويال هاوس" قديم وغير أثري كما ادعى البعض، مستدركا أن "متحف الحضارة سيتم الانتهاء منه بالكامل في بضعة أسابيع ومجموعة "توت عنخ آمون" ستعرض قطع منها في متاحف البحر الأحمر وشرم الشيخ.
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