مقاتلة أمريكية تعترض طائرات روسية قبالة ألاسكا

اعترضت طائرة أمريكية مقاتلة مجموعة من الطائرات الروسية في المجال الجوي قبالة ألاسكا.





وأعلنت قيادة القوات الجوية في أمريكا الشمالية NORAD، اليوم الجمعة، اعتراض مقاتلة أمريكية من طراز F-22 لطائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس.





وقالت القيادة في بيان لها، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "طائرة مقاتلة من طراز F-22 تابعة لقيادة الدفاع الجوي في شمال أمريكا، تدعمها طائرات التزود بالوقود من طراز KC-135، اعترضت ثلاث مجموعات، كل مجموعة مكونة من طائرتين روسيتين من طراز Tu-142، بعد دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في وقت متأخر من الليلة الماضية".





وكانت القيادة الشمالية الأمريكية، قد أعلنت الخميس أنها تراقب غواصة روسية ظهرت في المياه الدولية قبالة سواحل ألاسكا.





تقوم روسيا أحيانًا بإرسال طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالبًا ما تعترضها الطائرات الأمريكية أو الكندية العاملة كجزء من القوات التابعة لـNORAD.