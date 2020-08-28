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أخبار العالم

وسط تصعيد تركي يوناني.. أردوغان يبحث مع أمين عام الناتو أزمة شرق المتوسط

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:43 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو"، ينس ستولتنبرج، بشأن التطورات في شرق البحر المتوسط.

وبسحب وكالة الأناضول الحكومية، قال أردوغان، إنه على حلف الناتو حمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، زاعما أنها تؤيد حلا عادلا يعود بالفائدة دول شرق المتوسط كافة.

وفي وقت سابق، قال أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يعد عقوبات على تركيا يمكن مناقشتها في القمة المقبلة يوم 24 سبتمبر للتعامل مع نزاع تركيا في شرق البحر المتوسط مع اليونان.
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