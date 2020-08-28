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اقتصاد

الصين: 3.9٪ ارتفاعا بمخزونات الخردة بمصانع الصلب الصينية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:59 م
الصين
الصين
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وكالات
ارتفعت مخزونات (خردة الصلب) المعالجة وغير المصنعة التي تحتفظ بها 288 من مصانع (خردة الصلب) المرخصة في الصين بنسبة 3.9٪ على أساس شهري، وذلك اعتبارًا من 24 أغسطس.
 
يعكس ذلك تحسن توافر (الخردة) بفضل زيادة نشاط إعادة التدوير وتوليد كميات أكبر من العائد، خاصة في قاعدة تصنيع السيارات في البلاد في شرق الصين.

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وبحسب استطلاع أجراه مركز "ميستيل" للاستشارات الصيني.. فإنه اعتبارًا من 24 أغسطس.. كانت ساحات الخردة - وكلها مؤهلة من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في البلاد - تحتجز نحو (803330 طنًا) من (خردة الصلب) المعالجة.. بزيادة قدرها 0.6٪ شهريًا.
 
وأظهر المسح أن الحمولة التي لم تتم معالجتها قفزت بنسبة 9.3٪ على أساس شهري إلى نحو (533500 طن) من مستويات المخزون.
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