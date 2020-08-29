السيسي يتفقد نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: تحافظ على البيئة.. ويؤكدون ضرورة خفض فائدة أقساطها

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوزيرة ردت انها سوف تقوم بتقديم أفكار لرئيس الجمهورية والوزارات الاخرى حتى تصل الى حوافز تشجع المواطنين لاستبدال سياراتهم بسيارات اخرى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا عن البنزين.





وطالبت النائبة بضرورة خفض فائدة الاقساط الخاصة باستبدال السيارات القديمة لتصل لـ صفر فائدة، مؤكدة أن الهدف من الاستبدال هو الحفاظ على البيئة في المقام الأول فضلا عن تقليل استيراد البنزين من الخارج.





وأوضحت "متى"، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، لافتة الى أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا وذلك ماتم توضيحة للوزيرة داخل قبة البرلمان.



