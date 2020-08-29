السيسي يتفقد نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: تحافظ على البيئة.. ويؤكدون ضرورة خفض فائدة أقساطها

بعد تفقد الرئيس.. "صناعة النواب" تكشف تفاصيل استلام سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي
عضو صناعة البرلمان" تطالب بإعفاء المواطنين من فوائد أقساط استبدال السيارات القديمة
بعد توجه الحكومة لإحلالها.. أمين سر صناعة النواب: 6 سيارات ستختفي من الشارع نهائيا
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك يأتى في اطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير وفِي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة اداء تلك المركبات".
وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة تسير على خطة دقيقة لإحلال السيارات التى مر عليها 20 عاما من تاكسيات وميكروباصات وذلك سيكون بشكل إجبارى، أما بالنسبة للسيارات الملاكي سيكون بشكل اختيارى
أيد فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.
وقال "فتى" لـ"صدى البلد"، إن تحويل السيارات من بنزين الى الغاز الطبيعي له العديد من المزايا أبرزها يوفر للدولة أكثر من 10 لـ 15 مليار دولار مواد بترولية من سولار وزيت وغيرها فضلا عن كون الغاز الطبيعى صديق للبيئة، لافتًا الى أن مصر لديها وافرا كبيرا من الغاز الطبيعى والاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى.
وأوضح النائب، أن هناك 3 وزارات تعمل على خطة إحلال وتحويل السيارات من بنزين الى غاز طبيعى وهى الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، لافتًا الى أن الدولة ستتحمل جزءا كبيرا من الأقساط السيارات التي سيتم تحويلها للغاز أو استبدالها نهائيا بسيارات جديدة.
وتابع النائب حديثة:" خلال الـ 4 سنوات القادمة جميع السيارات ستكون كهرباء وغاز طبيعى والمستفيد الأول المستهلك".
واكد النائب، أنه حال تنفيذ الخطة فى استبدال السيارات القديمة هناك سيارات ستختفي من الشارع نهائيا أبرزها، سيارات الـ 128 والشاهين والبيجو والفولكس فاجن والفورد والنصر القديمة وغيرها.
ومن جانبها، أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.
وقالت "متى" لـ"صدى البلد:، إنه عندما كانت وزيرة الصناعة باللجنة تحت قبة البرلمان تحدثت عن إحلال السيارات واستبدالها بالغاز الطبيعى أمام أعضاء اللجنة، وحينها قمنا بتوجيه عدة اسئلة عليها ما هي الحوافز التى سوف تقدمها الحكومة لأصحاب السيارات الملاكى التى مر عليها 20 عاما او اقل لكى تحفزهم لاستبدال السيارات الخاصة بهم بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى؟.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوزيرة ردت انها سوف تقوم بتقديم أفكار لرئيس الجمهورية والوزارات الاخرى حتى تصل الى حوافز تشجع المواطنين لاستبدال سياراتهم بسيارات اخرى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا عن البنزين.
وطالبت النائبة بضرورة خفض فائدة الاقساط الخاصة باستبدال السيارات القديمة لتصل لـ صفر فائدة، مؤكدة أن الهدف من الاستبدال هو الحفاظ على البيئة في المقام الأول فضلا عن تقليل استيراد البنزين من الخارج.
وأوضحت "متى"، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، لافتة الى أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا وذلك ماتم توضيحة للوزيرة داخل قبة البرلمان.
كما، أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.
وقال "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تسير على خطة دقيقة لإحلال السيارات التى مر عليها 20 عاما من تاكسيات وميكروباصات وذلك سيكون بشكل إجبارى، أما بالنسبة للسيارات الملاكي سيكون بشكل اختيارى.
وأوضح النائب، أن تحويل سيارات الاجرة الاقل من 20 عاما تكون بشكل اختياري أيضا وسيكون قرض التحويل حوالى12 الف جنيه يسدد الوفر المحقق من التفويل بالغاز بدل البنزين والذى يصل الى 50٪ حيث ان سعر الغاز نصف سعر البنزين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة التى تستهدف تحويل السيارات من بنزين الى غاز طبيعى تتضمن عددا من المميزات أبرزها تكلفة تفويل السيارات الغاز نصف ثمن تكلفة البنزين وذلك يتيح لمن يرغب فى تحويل السيارة الخاصة به من بنزين الى غاز طبيعى سداد القرض الخاص به.
وأكد النائب، أنه بالنسبة للسيارات التى مر عليها 20 عاما سوف يحصل صاحبها على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى يحصل عليها بقيمة معينة يتم خصمها من القرض ويتم سداده بالطريقة التى تم ذكرها، والسيارات الاقل من 20 عاما يتم تحويلها للغاز الطبيعى ويسدد مبلغ التحويل من فاتورة الغاز أيضا.
كما أوضح "البطيخى"، أن هذه الخطة التى تستهدف تحويل السيارات للغاز الطبيعى تساهم فى توفير استيراد البنزين والسولار فضلا عن كونها صديقة للبيئة، لافتًا الى أن هذه الخطة يشترك فى تنفيذها ثلاث وزارات وهى الانتاج الحربي والصناعة وقطاع الأعمال العام لإنتاج سيارات كهربائية وغازية إضافة الى تحويل السيارات ومن المتوقع أن تستغرق 5 سنوات لتنفيذها.
وتابع النائب حديثه:" أنه سيتم تغطية 7 محافظات فى المرحلة الاولى تبدأ بالمحافظات الأكثر تكدسا مثل القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها وبعد ذلك سيتم البدء فى المرحلة الثانية"، مضيفا: أن تنفيذ الخطة يستلزم زيادة محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز والكهرباء أيضا مقابل تخريد السيارات يعتبر دفعة من القرض.