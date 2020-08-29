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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء والجغرافيا .. اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة اليوم السبت الموافق 29/8/2020 امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء.

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كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ، امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.

وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
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