إسماعيل عبد الغفار: الحركة الاقتصادية بقناة السويس في أزهى عصورها.. فيديو

قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الحركة الاقتصادية بقناة السويس تشهد أزهى عصورها في الوقت الراهن، كما أن مصر تمتلك الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إعادة توطين صناعات متعددة في محور قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو مشروعات كبرى.





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وتابع عبدالغفار، أن توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية سوف يخلق فرص عمل مستدامة للشباب، كاشفًاا عن أن قناة السويس جاذبة للخطوط الملاحة الدولية رغم التحديات التي تواجهها.





وكشف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن أن حركة التجارة العالمية الأكثر تضررا من أزمة كورونا .







