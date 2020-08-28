مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم توك توك وسيارة بالمنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز بنى مزار شمال المنيا حادث تصادم مركبة توك توك وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ٧ آخرين تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بطريق الصعيد الزراعي "مصر-أسوان"، أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.