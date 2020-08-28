مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم توك توك وسيارة بالمنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز بنى مزار شمال المنيا حادث تصادم مركبة توك توك وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ٧ آخرين تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





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