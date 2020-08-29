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هل تصاب الحيوانات بفيروس كورونا؟ وطرق حمايتها .. وبهذا الشكل ينتقل منها للإنسان

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:22 م
إصابة الحيوانات بفيروس
إصابة الحيوانات بفيروس كورونا
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آية التيجي
طرق إصابة القطط بفيروس كورونا.. وهل يمكن ان ينتقل من الحيوانات الاخرى؟
اعراض فيروس كورونا على القطط.. وهل يمكن ان ترتدي الكمامات؟
طرق حماية الحيوانات الأليفة من الإصابة بفيروس كورونا
حقيقة انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى الإنسان


كشفت العديد من الدراسات والأبحاث، انه يمكن ان تصاب القطط بنفس الطريقة التي يصاب بها الإنسان ، عن طريق استنشاق الرذاذ المصاب بعد السعال أو العطس.
 



كيف تصاب القطط بفيروس كورونا؟

كان هناك عدد قليل من القطط في جميع أنحاء العالم التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ويبدو أن جميعها تقريبًا قد حصلت على العدوى من اصحابها، ولحسن الحظ الحيوانات أقل عرضة للإصابة. 

هل يمكن للكلاب والحيوانات الأخرى الإصابة بفيروس كورونا ؟

وبالفعل ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى حول العالم، بعض الحيوانات الأخرى، مثل: حيوان المنك والتي وجدوا انها تتعرض للعدوى بسهولة.

هل يمكن للإنسان أن يصاب بكوفيد 19 من الحيوانات الأليفة المصابة؟

لا يوجد دليل على أن الحيوانات تنقله إلى البشر، حيث تشير الأبحاث إلى أن الحيوانات لا يمكن لفيروس كورونا ان يجد مخرجا منه ليصبح معديا، ومع ذلك ، حذر علماء حكوميون من أنه إذا سعل شخص مصاب على كلبه، يمكن للفيروس أن يعيش على فروة وينتقل إلى شخص آخر عندما يصاب به.


ماذا عن نشر عدوى فيروس كورونا بين الحيوانات وبعضها ؟

هناك أدلة على أن القطط يمكن أن تنشر فيروس كورونا التاجي إلى القطط الأخرى؛ حيث أجرى باحثون في جامعة ويسكونسن انهم قاموا بإجراء تجربة على ثلاث قطط مصابة بفيروس كورونا ، ثم وضعوا ثلاثة قطط خالية من Covid معهم، ثم اكتشف الباحثون ان الفيروس قد انتقل إلى القطط الأخرى. 

ما مدى سوء أعراض الفيروس في القطط؟

يبدو أن أعراض فيروس كورونا Covid-19 أقل فتكًا بالحيوانات من الأعراض التي ظهر على البشر؛ حيث إن العديد من القطط الأخرى التي أثبتت نتائج إيجابية لم تظهر أي أعراض على الإطلاق.

طرق لحماية حيواني الأليف

حثت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أصحاب الحيوانات الأليفة على غسل أيديهم قبل وبعد الاتصال بالحيوانات، وتنصح الجمعية البيطرية البريطانية الأشخاص المصابين بالحد من الاتصال بالحيوانات، وابقاء القطط في المنزل في المنزل عند إثبات إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.

هل يجب أن أضع قناعًا على قطتي أو كلبي؟

وعلقت الدكتورة جيني ستافيسكي من كلية الطب البيطري بجامعة نوتنغهام، انه من المرجح أن يجد الحيوانات الأمر مخيفا عند ارتداء الكمامات الطبية، ومع ذلك ، قد يكون من الجيد محاولة تأقلم حيوانك الأليف بلطف مع رؤية أشخاص يرتدون الكمامات حتى لا يخافون من ارتدائها.
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