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أخبار البلد

مصادر: عمرو الليثى يقدم البرنامج الرئيسي لقناة الحياة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:28 م
الإعلامى عمرو الليثى
الإعلامى عمرو الليثى
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حمادة خطاب
أكدت مصادر خاصة، علي تفاوض الإعلامى عمرو الليثى مع قناة الحياة لتقديم برنامج التوك شو الرئيسى بها.

وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أن المفاوضات إقتربت من الإنتهاء وأن الإعلامى سيظهر على شاشة القناة قريبًا فور الإنتهاء من كافة الترتيبات.

وقالت المصادر إنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل التعاقد الرسمي بين شبكة قنوات "الحياة" والإعلامي عمرو الليثي، وفور إتمام التعاقد سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بالبرنامج الجديد الذي سيقدمه الليثي علي شاشة القناة.

وكان الليثي أعلن منذ فترة رحيله عن شبكة قنوات "النهار" بعد أن استمر في العمل بها وتقديم برنامج "واحد من الناس"، إضافة إلى رئاسته للشبكة خلال فترة تواجده بها.
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