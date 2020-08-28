مصادر: عمرو الليثى يقدم البرنامج الرئيسي لقناة الحياة

أكدت مصادر خاصة، علي تفاوض الإعلامى عمرو الليثى مع قناة الحياة لتقديم برنامج التوك شو الرئيسى بها.





وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أن المفاوضات إقتربت من الإنتهاء وأن الإعلامى سيظهر على شاشة القناة قريبًا فور الإنتهاء من كافة الترتيبات.





وقالت المصادر إنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل التعاقد الرسمي بين شبكة قنوات "الحياة" والإعلامي عمرو الليثي، وفور إتمام التعاقد سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بالبرنامج الجديد الذي سيقدمه الليثي علي شاشة القناة.



