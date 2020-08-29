4517 حاجز اسددوا مقدمات شقق دار مصر والإسكان المتوسط.. تفاصيل

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن آخر حصر لأعداد المتقدمين لحجز شقق مشروعات الإسكان المتوسط الثلاثة التى تم طرحها عن طريق الصندوق قبل نحو شهر فى 19 يوليو الماضي، حيث. سجل عدد الحاجزين 4517 شخصا سددواا مقدمات الحجز التى تتراوح بين 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه.





وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن عدد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع لحجز 2271 شقة ضمن المشروعات الثلاثة تجاوز 4700 شخص، قبل موعد الإغلاق للحجز بشكل نهائب بساعات قليلة.





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وأضافت، أنه بعد مراجعة الأوراق والتأكد من انطباق الشروط على الحاجزين سيتم إعلان المقبولين وسيقوم المتبقين بسحب مقدمات الحجز التى سددوها.





وأشارت، إلى أن التجربة نجحت بشكل كبير، فبرغم كونها أول مرة يتم طرح وحدات إسكان متوسط عن طريق الصندوق، إلا أن الأمر لاقي استجابة كبيرة من المواطنين خاصة مع قيام الصندوق بتقسيط قيمة الوحدات على 20 سنة بفائدة ميسرة 8%، وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى لمتوسطي الدخل.





يذكر أن وزارة الإسكان طرحت عبر صندوق التمويل العقارى عدد 2271 شقة بمساحات من 100 إلى 150 متر مربع ضمن مشروعات "سكن مصر، ودار مصر، وجنة" بمقدمات حجز بين 40 ألف جنيه و60 ألف جنيه و80 ألف جنيه، بالتقسيط على 20 سنة لأصحاب الدخول المتوسطة.