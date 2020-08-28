هند العربي تكتب: آخر الرجال المحترمين

سليل الشرف والنسب، جيناته مشحونة بالأخلاق والعفة والتعفف عن الدنايا والحطام الزائل، سابح في بحور الدين وعلومه المختلفة، وموسوعة في العلوم الدينية والحياتية، عزيمته القوية ودفاعه عن الحق ومواقفه ضد الظلم والقهر والباطل معروف لدي الجميع، من منبره كان ينتصر للفقير ويحكم بأصول وأحكام الدين بما يرضي به ضميره ويريح قلبه ويخضع للشريعة الاسلامية، ولا يخاف في ذلك لومة لائم.









جده الأكبر الطيب، هو ابن أحمد عبيد، الذى قام بثورة فى الصعيد دفاعا عن حق الفلاحين، الذي حولهم محمد علي لخدم وعبيد، عندما وهب أراضى الصعيد الخصبة للمماليك الذين تصالح معهم هم وقادة الألبان ، وما لبث أن قهر محمد على هذه الثورة ، فهرب الجد إلى العراق وأنجب هناك الطيب، الجد الأكبر، الذي عاد الي قنا فيما بعد، واعتزل السياسة وزهد في الدنيا وعاش في كنف الشيخ الصرفي "سليمان بن تقادم" وظل عمل أبن أحمد عبيد مقتصر علي خدمة الناس فقط.





ومن ثمار هذه السلالة الشريفة أن أنبتت وأنجبت العالم الأزهري الجليل، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وشيخ أكبر مؤسسة دينية ومرجعية موثرة في العالم، محمد أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، موضوع مقالانا هذا.









من يعرف الشيخ أحمد الطيب، وهو في غني عن التعريف، يعرف انه عالم لا يتقاضي أجرا عن عمله، وسبق وان تنازل عن راتبه من الدولة عن منصبه كشيخ للأزهر، الذي قال انه لا يستحق علي عمله هذا أجر إلا من الله، بل وخصص معونات كثيرة من الأزهر لضحايا السيول والنكبات وتعويض ضحايا الإرهاب، وتنازل عن الكثير من مخصصاته، ورفض العطايا والهدايا، و اعتنق الكثير من الغربيين الإسلام على يده، أما عن علمه النافع، فهو أستاذ العقيدة الإسلامية وكان رئيسا لجامعة الأزهر يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وهو الأمر الذي بسببه اختاره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من بين 5 أسماء عرضت عليه لخلافة الإمام الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي في مشيخة الأزهر، كما كان يعمل محاضرا جامعيا لمدة في فرنسا، ترجم العشرات من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية في تلك الفترة، وقام بتأليف العشرات من الكتب في الفقه والشريعة وفي التصوف الإسلامي.









والمتابع لتاريخ عالمنا الجليل الشيخ أحمد الطيب يعلم جيدا مواقفه المؤثرة والهامة في مسيرة الازهر الشريف، ومنهم موقفه الشهير مع بابا الفاتيكان في يناير ٢٠١١ بعد عملية تفجير كنيسة القديسين بمدينة الاسكندرية آنذاك، قام بتجميد حوار الأزهر مع الفاتيكان بسبب ما اعتبره تهجما متكررا من البابا بنديكت السادس عشر على الإسلام وتدخله في شئون البلاد، و حينها قال الطيب أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتولاه الحكومات باعتبار المسيحيين مواطنين مصريين مثل غيرهم من الطوائف الأخرى، ورفض إعادة العلاقات مع الفاتيكان حتى صدر اعتذار صريح من البابا بنديكيت السادس عشر.









وهو نفس الشخص الذي رفض مصافحة شيمون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو حتى التواجد معه في مكان واحد، ورأي أن مصافحته ستحقق مكسبا، وقال معني أن الأزهر صافح إسرائيل تعني القبول بتطبيع العلاقات، و سيكون ذلك خصما من رصيدي‏، وخصما من رصيد الأزهر، وهو أمر لا أقره إلى أن تعيد إسرائيل للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.









فضيلة الأمام الذي كره وهاجمه الإخوان المسلمين كثيرا ومازالوا، وعدائهم الشخصي له الواضح منذ كان رئيسا لجامعة الأزهر، فمنذ تولي الإخوان مقاليد الحكم، والطيب يرفض الرضوخ لهم أو لمحاولات أخونة الأزهر تلك المحاولات الخسيسة التي كانوا يسعون إليها، بل خاض حروبا ضدهم، ولم ينجرف إلي مهاترات الإخوان الذين اتهموه بمعاداة الثورة رغم أن الطيب كان أول من أطلق عبارة شهداء الثورة، فى بيانات رسمية صادرة ومنشورة قبل تنحى مبارك، و استمر عداء الجماعة للشيخ بعد توليه منصب شيخ الأزهر، فكانوا يدفعون بشبابهم كثيرا للتظاهر ضده، وهو ما وصل الي حد محاولة اقتحام مكتبه... اذا لا بد ان تعرف عزيزي القاريء.. ان الإخوان لا يتغيرون.. ولا يغرنك في شعرهم عن شيخ الازهر هذه الايام أمرا مختلف...لأن "اللي في القلب في القلب"... والمصلحة تحكم .













ومن الجماعة الي الوهابية .. سبق و أن أعلن الطيب في مؤتمر الشيشان، ان الوهابية المتشددة ليست من أهل السنة والجماعة، وقال ان الوهابية فرقة ضالة، مما أغضب منه الكثيرين، و كان أول من نادي بتجديد الخطاب الديني والتعريف بوسطية الإسلام واعتداله دون المساس بثوابت الدين.













أما عن الملفات التي ساعد فيها الدولة المصرية في النهوض والتقدم، فقد أدي الأمام دور الوطني المحب لبلاده علي أكمل وجه ومازال، فوقف أمام تيارات الإخوان المتطرفة الذين حاولوا تزيف الدين الاسلامي، فكان له موقف متعددة حين واجه الفكر المتطرف بالعلم والايمان والمعرفة، واجتهد لصالح مصر ورفعتها من خلال التواصل المستمر مع كافة دول العالم وتبادل الأفكار والخبرات العملية في العلوم الدينية، و العلاقات الدينية الأزهرية مع جميع دول العالم مثل الامارات والسعودية ولبنان، حيث نشر الفكر الصحيح وعمل علي مواجهة الارهاب والفكر المتطرف، وكانت من شأن هذه القرارات أن تجعل مصر من أهم الدول العربية التي تمتد بالعلاقات مع الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى دعم القارة الأفريقية والعربية بالمساعدات لغير القادرين حيث كان دائما يقوم بخروج البعثات إلي الدول العالمية لنشر الإسلام في كافة أنحاء العالم ولكنه لم يخف في يوما من العناصر التكفيرية وكان دائما بتصدي لهم بكل حسم وقوة حفاظا علي الدين الإسلامي.













وعن المرأة التي أراد الإخوان دفنها في الرمال.. فقد عمل شيخنا الجليل علي الاهتمام بحقوق المرأة ودعمها في جميع المجالات المختلفة بعدما عمل عناصر الإخوان المتطرفة علي تهميش دورها بل واخفائها من الحياة العامة تماما، ولكن الطيب أعاد هذا الدور مرة أخري لكي تتمتع المرأة بحقوقها في المجتمع ، وساند الفقراء والمحتاجين وجمع لهم التبرعات، وتكفل بالكثير منهم من غير القادرين، ومؤخرا قرر الطيب " أسما وصفة" التكفل بمصروفات ابناء شهداء كورونا من الاطباء، سواء كانوا بالتعليم الازهرى او خارجه، من خلال تواصل نقابة الأطباء للحصول على تخفيض للمصاريف الدراسية لأبناء شهداء الأطباء من التعليم الأزهرى.













وعن قصة مشروع قانون الإفتاء الذي قدمه مجلس النواب، محل النقاش والجدل هذه الأيام، فلا يخفي علي الجميع رد فعل شيخنا عليه وموقفه.









وأخيرا .. ما أود أن أوضحه في مقالي هذا من خلال تلك السطور البسيطة، هو أن الإمام الجليل محمد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولا ازكيه علي الله، له من العلم والمواقف التي تحسب له ولمؤسسة الأزهر الشريف التي يمثلها، اما الانتقادات و القيل و القال الذي يتعرض لهم في زوال، لا قيمة لهم امام قيمة وقامة وشخص هذا الرجل، الذي لم يقحم الأزهر في الأمور و الشئون السياسية يوما، ولم يرض بتسيس الازهر الشريف، أو أخونته، بل كان يحكم بما يتوافق مع أصول واحكام الشريعة الإسلامية ...فكفوا ألسنتكم وايديكم عنه.. وسيذكر التاريخ والجميع أن الأمام كان ومازال ... أخر الرجال المحترمين... و حتي لا يسيء أحد المعني من وراء هذا الوصف الذي لا اعني به ان الاحترام يقتصر في شخص شيخنا هو فقط، فمصر مليئة وستظل منبع الرجال والاحترام والاخلاق، ولكن كناية عن تقديرنا و حبنا لشخصه الكريم، واستنادا الي مواقفه النبيلة، واعتزازا بقدره و بعلمه....



