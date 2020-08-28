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إخواني منشق: القبض على محمود عزت رسالة من الأمن للتنظيمات الإرهابية داخليا وخارجيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:31 م
محمود عزت
محمود عزت
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عبد الخالق صلاح
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، إن القبض على الإرهابي محمود عزت، رغم اختبائه 7 سنوات، رسالة قوية من أجهزة الأمن المصرية لكل قادة التنظيم الإرهابى وقواعده فى الداخل والخارج.


وتابع ربيع فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، إن رسالة الأجهزة الأمنية فى مصر للتنظيمات الإرهابية بعد القبض على محمود عزت هى: "سنلاحقكم أينما كنتم وسنقدمكم للعدالة قصاصا لحق المصريين".

وأضاف القيادى الإخوان المنشق، أن القبض على الإرهابى محمود عزت، ضربة مؤثرة لتنظيم الإخوان الإجرامى، وهذه الضربة ستصيب التنظيم من الداخل بالتصدع، وستفجر مشكلات كبيرة داخل الجماعة فى الأيام المقبلة، ربما كانت هذه المشكلات منفية أو مؤجلة فى السابق، مثل الطبقية والعنصرية داخل التنظيم، مبينا: "قيادات الصف الأول والثانى فى الجماعة يعاملوا معاملة الملوك والأمراء أما الصغار فلا يعاملون بشكل جيد".


وأشار إبراهيم ربيع، إلى أن شائعات انتقاله محمود عزت إلى غزة فى السابق، جاءت من الاخوان لحمايته داخل مصر وعدم تعقبه من قبل قيادات الأمن.
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