AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجامعة المصرية اليابانية في التنسيق الحكومي لأول مرة| تعرف على شروطها..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:36 م
الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
اسراء صبري
قال أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة فتحت أبوابها للدراسات العليا في عام 2010، حيث استقبلت طلبة الماجستير والدكتوراه المبعوثين من الجامعات الحكومية المختلفة، وذلك من أجل الحصول على الدكتوراه ومن ثم يعودون إلى جامعاتهم الحكومية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، في عام 2017 بدأت الجامعة مع الجانب الياباني في التدريس لمرحلة البكالوريوس في كليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.


وأضاف: لأول مرة تدخل الجامعة في التنسيق الحكومي هذا العام، متابعا: دخول الجامعة يكون من خلال اجتياز الطالب الذي قام مكتب التنسيق بترشيحه امتحان القبول بالجامعة، وذلك من خلال دفع المصاريف أو التمتع بالمنح.


وتابع، "الجامعة حكومية ذات طبيعة خاصة أنشئت بناءً على اتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية، ولدينا أساتذة مقيمون، ونائبا رئيس جامعة، و100 أستاذ زائر على مدار السنة، بمتوسط 1500 يوم عمل".


وواصل قائلا: الجامعة المصرية اليابانية ماهي إلا جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة، معقبا: كل ما يدور داخل الجامعة يتم من خلال الاشتراك بين الجانب المصري والياباني.

واسترسل، الجامعة لديها برامج تبادل طلابي بين مصر واليابان، متابعا: لأول مرة هذا العام سنقوم بإرسال طلاب من الفرقتين الأولى والثانية بكلية الهندسة، والفرقة الأولى بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، معقبا: الطلاب ستقوم بالبقاء هناك لفصل أو فصلين دراسيين.

وشدد على أن هذا التبادل تأجل نتيجة أزمة كورونا حتى الربيع القادم، لافتا إلى أن التبادل يمكن أن يتم خلال شهر سبتمبر بعد موافقة الحكومتين.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم مجموعة من المنح الدراسية للطلاب المصريين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

200 فدان| رئيس الوزراء يتفقد الجامعة المصرية اليابانية بـ برج العرب

رئيس الوزراء يتفقد مدينة برج العرب الجديدة .. يزور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ..عبدالغفار: تخدم الصناعة بالبحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية

كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

الأعلى للجامعات يعلن إدراج عدد من الكليات الجديدة بتنسيق 2020

لطلاب تنسيق 2020 .. لأول مرة إدراج الجامعة اليابانية ومدينة زويل في تنسيق الجامعات

قبل بدء المرحلة الأولى.. تعرف على الكليات الجديدة بتنسيق الثانوية العامة 2020

ترشيحاتنا

ظهرت شبه عارية.. رد فعل دانا جبر على صورها وفيديوهاتها الفاضحة

بـ 3 حيل.. سيدة تفقد فوق الـ25 كيلو جراما وتصبح "إنفلوينسر"

بعد التنمر والسخرية من سعد الصغير.. هجوم شرس ضد مدحت العدل

للمصريين بالخارج.. إجراءات شحن الجثمان إلى أرض الوطن على نفقة الدولة

مصادر: عمرو الليثى يقدم البرنامج الرئيسي لقناة الحياة

الصور تؤكد والأخ يُكذّب.. حقيقة عقد قران ابنة خالد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية

بملابس كاجوال.. شاهد | وفاء الكيلانى فى أحدث جلسة تصوير

بالأخضر المشجر.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة