علوم القاهرة تطبق فكر المشروعات الصغيرة للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.. صور

‎نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة ، معرضًا لمشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بالكلية (والتى تشمل برنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا ‎الجزيئية وبرنامج علوم البترول الجيولوجية) بالكلية.





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‎ كما قامت الكلية بتمويل ما يقرب من 30 مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامجي البيوتكنولوجي والبترول، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثيه.





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‎ وتحرص كلية العلوم على تطبيق استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث وتنفيذ توجيهات إدارة الجامعة حول ضرورة ربط مشروعات التخرج للطلاب بريادة الأعمال وتطبيق فكر المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية المستدامة كخطوة أساسية للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.