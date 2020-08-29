علوم القاهرة تطبق فكر المشروعات الصغيرة للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.. صور

نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، معرضًا لمشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بالكلية (والتى تشمل برنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية وبرنامج علوم البترول الجيولوجية) بالكلية.
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كما قامت الكلية بتمويل ما يقرب من 30 مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامجي البيوتكنولوجي والبترول، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثيه.
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وتحرص كلية العلوم على تطبيق استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث وتنفيذ توجيهات إدارة الجامعة حول ضرورة ربط مشروعات التخرج للطلاب بريادة الأعمال وتطبيق فكر المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية المستدامة كخطوة أساسية للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
بالاضافة الى ان الكلية حريصة على تقديم كافة الدعم المادي واللوجستي لإطلاق إبداعات وابتكارات أبنائها الطلاب تنفيذا لاستراتيجية تمكين الشباب بالكلية من خلال آليات تنفيذية محددة لضمان التكامل بين أنشطتها المختلفة،