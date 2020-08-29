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تعليم

علوم القاهرة تطبق فكر المشروعات الصغيرة للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
‎نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، معرضًا لمشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بالكلية (والتى تشمل برنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا ‎الجزيئية وبرنامج علوم البترول الجيولوجية) بالكلية.

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‎ كما قامت الكلية بتمويل ما يقرب من 30 مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامجي البيوتكنولوجي والبترول، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثيه.

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‎ وتحرص كلية العلوم على تطبيق  استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث وتنفيذ توجيهات إدارة الجامعة حول ضرورة ربط مشروعات التخرج للطلاب بريادة الأعمال وتطبيق فكر المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية المستدامة  كخطوة أساسية للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030. 
  
‎بالاضافة الى ان الكلية حريصة على تقديم كافة الدعم المادي واللوجستي لإطلاق إبداعات وابتكارات أبنائها الطلاب تنفيذا  لاستراتيجية تمكين الشباب بالكلية من خلال آليات تنفيذية محددة لضمان التكامل بين أنشطتها المختلفة،
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