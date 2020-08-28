عودة صلاة الجمعة.. أوقاف الفيوم: لا وجود لـ تجاوزات أو مخالفات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم صلاة الجمعة اليوم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم ، حيث أشاد بالتزام المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور الشيخ حسني أبو حبيب مدير المديرية تحت عنوان ” الأمل حياة ”، مبينًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.





أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.





ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما توجه بالشكر لجميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.





وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة ، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .





نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى ، والحمد لله أولًا وآخرا .



