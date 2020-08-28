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توك شو

وكيل الأوقاف يكشف ما دار في أول يوم عودة الجمعة من المساجد.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:09 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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قسم التوك شو
كشف نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، عن مدى الوعى الذى كان به مصلين الجمعة، وعدم حدوث أى مشاكل نتيجة التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية وأخذ عامل السلامة بالمقام الأول.

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن صلاة الجمعة اليوم أقيمت بجميع محافظات الجمهورية بدون حدوث أى مشاكل، شاكرًا الشعب المصرى على وعيه وسلوكه الحضاري.

ونوه وكيل وزارة الأوقاف، إلى تعاون الشعب التام مع وزارة الأوقاف فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد مع اصطحاب المصلى الخاص لكل فرد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن جميع محافظات الجمهورية شاركت فى صلاة الجمعة على رأسهم المحافظين وأهم القيادات، داعيين الله أن يرفع عنا هذا البلاء ويزيح عنا هذه الغمة مع الحفاظ على الوعي الكامل للمواطنين للحرص من حدوث أى موجات ثانية لهذا الفيروس.
  
وأكد أنه فى وقت الأزمات وتفشى الأمراض يتم إصدار فتاوى ترخص لكل من هم مرضى أو كبار السن صلاة الظهر بالبيت ولا حرج عليهم فى ذلك حتى ولو كان صحيح يريد التحوط لنفسه لعدم التسبب فى إيذاء نفسه أو غيره فلا حرج إن صلى ببيته.
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