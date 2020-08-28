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أخبار العالم

انفجار ضخم يستهدف قاعدة عسكرية تركية في إدلب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:44 م
انفجار ضخم يستهدف
انفجار ضخم يستهدف قاعدة عسكرية تركية في إدلب
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجار سيارة مفخخة استهدف قاعدة تركية في قرية سلة الزهور في ريف إدلب.

وأوضحت أن تعزيزات عسكرية تركية تتجه إلى المنطقة غرب إدلب، بعد استهداف النقطة التركية، مضيفة أن الانفجار الضخم سبقه إطلاق نار، دون أن يتم ذكر أي تفاصيل أخرى.

فيما أشارت شبكة "أورينت" إلى أن الجيش التركي المتمركز في مدرسة سلة الزهور قام بتفجر سيارة مفخخة قبل وصولها إلى داخل النقطة، مؤكدة وقوع اشتباكات حاليًا في المنطقة.

من جانبها أكدت قناة "العربية" وقوع إصابات في صفوف الجيش التركي جراء انفجار السيارة المفخخة.

وبحسب التقارير المحلية تم رصد تحليق لطائرات الاستطلاع التركية فوق مكان انفجار السيارة المفخخة قرب القاعدة التركية في قرية سلة الزهور بريف إدلب.
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