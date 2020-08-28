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حوادث

مجلس الدولة يلزم التربية والتعليم سداد ٢ مليون لوزارة الصحة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:54 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بدفع مليون و 951 ألف جنيه إلى هيئة التأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات طلاب المدارس  من 2008 إلى 2016. 

وأكدت الجمعية أنّ المديرية لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن  الطلاب خلال تلك الفترة و تبقي عليها مليون و951 ألفا و 256 جنيها، ولذلك يجب سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية. 

وقالت إن ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن العام الدراسي المذكور يخصها وحدها.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، لاختلاف  الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها  من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.
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