المتحف القومي للحضارة المصرية.. البرلمان ينجز 8 تشريعات هامة في التعليم والثقافة

أنجز مجلس النواب 8 تشريعات فى دور الانعقاد الخامس فى مجال التعليم والثقافة والإعلام ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.





كما تضمنت مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، إ ضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسي.





تضمن أيضا مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.





الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الخامس على عدد من التشريعات وهي (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات في حصاده.





وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس نحو (4064) طلبًا، وتم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، ودرست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





في مجال الأسئلة تضمن الحصا. توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبًا.





فيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530.





وناقش 156 من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468).