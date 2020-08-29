AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المتحف القومي للحضارة المصرية.. البرلمان ينجز 8 تشريعات هامة في التعليم والثقافة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:40 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
أنجز مجلس النواب 8  تشريعات فى دور الانعقاد الخامس فى مجال التعليم والثقافة والإعلام ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. 

كما تضمنت مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسي.

تضمن أيضا مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الخامس على عدد من التشريعات وهي (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات في حصاده.

وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس نحو (4064) طلبًا، وتم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، ودرست  اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

في مجال الأسئلة تضمن الحصا.  توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبًا.

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530.

وناقش 156 من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية دور الانعقاد الخامس.. البرلمان: ناقشنا 233 مشروع قانون من الحكومة و4064 طلب إحاطة

الجلسة الأخيرة للبرلمان.. المجلس يوافق على 14 قانونا في 8 ساعات.. التجارب السريرية وغرامات الكهرباء والإجراءات الضريبية الأبرز.. ومنح وزير التعليم حق تغيير نظام الدراسة والامتحانات

حصاد البرلمان.. 233 قانونا في دور الانعقاد الخامس.. تعرف عليها

أكثر من 5 آلاف أداة رقابية للنواب بدور الانعقاد الخامس .. تعرف عليها

نهاية دور النعقاد الخامس.. النواب يقدم كشف حساب 5 سنوات.. 887 تشريعا.. وعبد العال: برلمان استثنائي

إقرار 16 قانونا و4 اتفاقيات.. تفاصيل آخر 12 ساعة في دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب

ترشيحاتنا

دعاء عاشوراء للمريض مكتوب.. يعجل بالشفاء ويخفف الآلام

بعد فيديو رقص TikTok.. مطالبات بمنع النساء من الخدمة العسكرية الأمريكية

المتهم بقتل زوجته أمام أسرتها في العياط: عاقبتها عشان رفضت ترجع بيتنا

هل الاغتسال في يوم عاشوراء يحميك من كل الأمراض عدا الموت ؟

تضامن مع المظاهرات ضد حكومة الوفاق.. اعتصام في مصراتة لدعم وزير الداخلية بعد قرار توقيفه

بعد إقالته.. مليشيات باشاغا تنشر الفوضى بمصراتة في ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو

مواصفات وأسعار سوزوكي سويفت 2020 suzuki swift.. صور