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أستاذ بجامعة نيويورك: 60% من مصابي كورونا لا يشعرون بأي أعراض

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:47 م
كورونا
كورونا
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أكد الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك، أن هناك من 30% إلى 60% من حاملي فيروس كورونا لا يشعرون من بأي أعراض أو شكوى من حمل المرض، موضحا أن العدوى تكون قبل الإصابة بيومين إلى 10 أيام وبعد هذه الفترة يبدأ الفيروس في الظهور على حامله.

وشدد الدكتور هاني عياش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا هو الالتزام بأساليب الوقاية ممثلة في ارتداء الكمامات وحفظ مسافات التباعد الاجتماعي لحين ظهور علاج أو لقاحات، قائلا: "لو عملنا إجراءات الوقاية الفيروس لن يدخل للجسم وبالتالى يموت".

وتابع: "الفيروس لو ملقاش ناس يدخل جوه جسمهم هيموت والناس معذورة لان الفترة طولت قوى لكن لازم التعايش يكون بمنظور جديد، واحنا بقينا فاهمين بنتعامل مع إيه"، مطمئنا المواطنين بقرب اكتشاف لقاح: "الأمور هتبقى كويسة في 2021 واللقاحات بتطلع وقريبا هيكون لقاح، ولو اللقاح نسبة نجاحه 70% ممكن نقضى على الفيروس".
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