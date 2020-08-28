AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الأزهر يشيد بعدم دستورية قانون يمنع المحجبات من الوظائف العامة في ألمانيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:52 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أصدرت المحكمة الاتحادية للعمل بمدينة "إيرفورت" الألمانية، حكما بعدم دستورية قانون الحياد الديني. 


وأكدت المحكمة ان هذا القانون داعما لحقوق المرأة المسلمة، حيث رفضت المحكمة الاستئناف الذي لجأت إليه ولاية برلين لمنع معلمة محجبة من التدريس في المدارس الرسمية استنادا إلى هذا القانون.


 واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر أمس الخميس أن الاستناد إلى هذا القانون لمنع المحجبات من التعليم بشكل تعسفي يعتبر خرقا للدستور، ومناقضا للحرية الدينية. 


جاء هذا في ظل معاناة المحجبات من الحصول على وظيفة في ولاية برلين الألمانية استنادا إلى قانون ما يسمى قانون "الحياد الديني"، والذي يقضي بمنع ارتداء الحجاب وكذا بعض الرموز الدينية في الوظائف العامة. 


ورحب مرصد الأزهر بهذا الحكم الذي يؤكد حق ارتداء المرأة المسلمة للحجاب في الوظائف العامة، وأن الحجاب لا يتعارض مع طبيعة أي عمل من الأعمال التي تؤديها المرأة. 

وكد المرصد أن هذا الحكم يمثل حفاظا على الحرية الدينية للمرأة المسلمة وغيرها، كما يعد داعما لها في عملية الاندماج الإيجابي في المجتمع، إذ أنه يؤكد على معيار الكفاءة بغض النظر عن المظهر الخارجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الري: استمرار عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة

بحبك وبرتاحلك.. هل تستعد أنغام للزواج الخامس بعد ظهورها بـ الدبلة

مرتضى منصور يتعهد بإنشاء فرع النادي بأكتوبر خلال عام

للمصريين بالخارج.. إجراءات شحن الجثمان إلى أرض الوطن على نفقة الدولة

بملابس كاجوال.. شاهد | وفاء الكيلانى فى أحدث جلسة تصوير

رحلت وتركت طفلتين ومئات المحتاجين| حكاية صاحبة أول مطعم خيري بالزقازيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية

بملابس كاجوال.. شاهد | وفاء الكيلانى فى أحدث جلسة تصوير

بالأخضر المشجر.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة