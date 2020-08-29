AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النواب يوافق على 81 مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركات العالمية

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
انجز مجلس النواب عدد من التشريعات في مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدنى حيث  ناقش البرلمان ٤ قوانين وأبرزها  بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
 
كما ناقش قانون تنظيم الإعلانات على الطرق  العامة بالاضافة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ناقش البرلمان كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون  رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

و في مجال الثروة المعدنية ناقش مجلس النواب  نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية  والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

يذكر ان مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الخامس على عدد من التشريعات و هي  (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات في حصاده.

و بلغت عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس  نحو (4064) طلبًا، و تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، ودرست  اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

و في مجال الأسئلة تضمن الحصا.  توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530.

وناقش 156  من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية دور الانعقاد الخامس.. البرلمان: ناقشنا 233 مشروع قانون من الحكومة و4064 طلب إحاطة

الجلسة الأخيرة للبرلمان.. المجلس يوافق على 14 قانونا في 8 ساعات.. التجارب السريرية وغرامات الكهرباء والإجراءات الضريبية الأبرز.. ومنح وزير التعليم حق تغيير نظام الدراسة والامتحانات

أكثر من 5 آلاف أداة رقابية للنواب بدور الانعقاد الخامس .. تعرف عليها

نهاية دور النعقاد الخامس.. النواب يقدم كشف حساب 5 سنوات.. 887 تشريعا.. وعبد العال: برلمان استثنائي

إقرار 16 قانونا و4 اتفاقيات.. تفاصيل آخر 12 ساعة في دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب

حصاد آخر 12 ساعة برلمانية | مجلس النواب يقر 16 قانونا و4 اتفاقيات في نهاية دور الانعقاد الخامس.. التجارب السريرية والإجراءات الضريبية الأبرز.. وتغليظ عقوبات الكهرباء

ترشيحاتنا

يزور تركيا.. حكومة الوفاق توقف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل

دراسة تكشف عن مشروب ساخن يطيل العمر

أخبار الرياضة| صلاح يغيب عن الأفضل في العالم.. صالح جمعة ينضم لقائمة مباراة المصري ..علي معلول يزيل شعار الأهلي

اقلع هديلك حقنة.. طبيب أسنان يتحرش بالنجوم.. كشفه عباس أبو الحسن وفضحه تميم يونس

إزاحة الستار عن تمثال جديد للأميرة ديانا في ذكرى ميلادها الـ60.. وهذه حكايته

حميات إمبابة: قوة كورونا قلت والإصابات لم تعد شرسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة

يعالج الربو ويحافظ على صحة القلب.. ٧ فوائد لعصير البصل

أقوى إعصار يضرب أمريكا.. لورا شرد الأُسر ودمار بمليارات الدولارات| فيديو وصور