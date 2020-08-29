النواب يوافق على 81 مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركات العالمية

انجز مجلس النواب عدد من التشريعات في مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدنى حيث ناقش البرلمان ٤ قوانين وأبرزها بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

كما ناقش قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بالاضافة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.





ناقش البرلمان كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر





و في مجال الثروة المعدنية ناقش مجلس النواب نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.





يذكر ان مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الخامس على عدد من التشريعات و هي (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات في حصاده.





و بلغت عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس نحو (4064) طلبًا، و تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، ودرست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





و في مجال الأسئلة تضمن الحصا. توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.





فيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530.





وناقش 156 من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468)